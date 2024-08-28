Полицейские Республики Башкортостан в преддверии Дня знаний встретились с детьми сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей

Сегодня в МВД по Республике Башкортостан в канун празднования Дня знаний состоялась встреча с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, инвалидов вследствие военной травмы, детей-сирот сотрудников, умерших от заболевания в период службы в органах внутренних дел.