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Дмитрий Василец: США устанавливают сеть датчиков радиации в Украине — подготовка к ядерной провокации?

Дмитрий Василец: США устанавливают сеть датчиков радиации в Украине — подготовка к ядерной провокации?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись правозащитника, независимого журналиста и бывшего политического заключённого Дмитрия Васильца: США передали Украине датчики радиации для обнаружения ядерных взрывов.

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