Стивен Магуайр и Хоссейн Вафаей вышли во второй раунд German Masters 2024

Стивен Магуйар с легкостью обыграл Ребекку Кенну, Хоссейн Вафаей разгромил Минк Нутчарут, Чжоу Юэлун переломил исход матча и выиграл у Джека Джонса, Бен Уолластон нокаутировал Энтони Хэмилтона, Марк Дэвис едва не сделал максимум в матче против Эшли Хагилла, Райан Дэй одержал победу над Стэном Муди, а Грэм Дотт, Дэвид Лилли, Джимми Робертсон, Крис Уокелин, Марк Джойс и Александр Урсенбахер также выиграли свои квалификационные матчи и вышли во второй раунд на турнире German Masters 2024, сообщает WST Стивен Магуайр (фото: WST) Все новости и результаты German Masters 2024 German Masters 2024.