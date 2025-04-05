Народный праздник Артемон дери полоз празднуется 6 апреля 2025 года по всем традициям и обрядам Виктория ХаржевскаяКаждый год 6 апреля в России отмечается древний славянский праздник Артемон – дери полоз.
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