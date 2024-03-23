В Центр крови ФМБА пускают по 2-3 человека, чтобы не было столпотворений

На входе перед Центром крови ФМБА России на Волоколамском шоссе в Москве образовалась очередь из желающих сдать донорскую кровь для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент «Звезды».
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