Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Центр крови ФМБА пускают по 2-3 человека, чтобы не было столпотворений

В Центр крови ФМБА пускают по 2-3 человека, чтобы не было столпотворений

На входе перед Центром крови ФМБА России на Волоколамском шоссе в Москве образовалась очередь из желающих сдать донорскую кровь для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент «Звезды».

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