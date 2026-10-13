«Ламин, ты хочешь играть за Марокко. Ламин, ты же хочешь». Защитник «Хетафе» Абкар – Ямалю, когда тот спорил с арбитром

Марокканский защитник «Хетафе» Абдель Абкар пытался вывести из себя Ламина Ямаля во время матча с «Барселоной» в 8-м туре Ла Лиги (0:3) Эпизод, на который обратила внимание программа El Día Después, произошел после выхода Энтони Гордона один на один с Давидом Сорией у границы штрафной «Хетафе».