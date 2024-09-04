Захарова высмеяла «новый план» Украины в отношении России

Киевский режим пытается добиться у союзников разрешения снять ограничения на удары вглубь территории России из-за тяжелого положения на передовой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга на полях IX Восточного экономического форума.
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