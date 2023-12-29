«Газпром добыча Астрахань» поздравляет астраханцев с наступающим Новым годом и Рождеством 2024

Уважаемые астраханцы! Дорогие коллеги, ветераны, партнеры! От всего коллектива ООО «Газпром добыча Астрахань» и от себя лично поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством! Уходящий 2023 год для коллектива ООО «Газпром добыча Астрахань» отмечен чередой значимых событий.