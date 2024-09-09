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Qualcomm может приобрести подразделение Intel. По разработке процессоров Core

Qualcomm может приобрести подразделение Intel. По разработке процессоров Core

Qualcomm собирается купить у Intel подразделение настольных и мобильных процессоров Core\u000D\u000AQualcomm, известный производитель мобильных чипов, рассматривает возможность покупки части бизнеса Intel, в том числе подразделения, занимающегося разработкой настольных и мобильных процессоров Core.

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