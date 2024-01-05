Константинов назвал главу МИД Польши Сикорского лжецом и клятвопреступником

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который призывал передать Киеву ракеты большой дальности, клятвопреступником и любителем "подгадить России".
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