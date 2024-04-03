«Чемодан. Вокзал. Домой». «Новых русских» из Средней Азии, получивших паспорта за последние 10 лет, лишат гражданства?

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Комментарии
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Надежда Белугина
Свои, не свои - все одинаково преступники, кто нарушал закон. И надо работать по всем направлениям одновременно, пока они новые лазейки не придумали. Мошенники и есть мошенники, но голова у них работает очень быстро.
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13 час.

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