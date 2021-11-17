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Александр КАНИЩЕВ: Без бразильцев «Зенит» напоминал бы сборную России. Таким, как Клаудиньо, можно только наслаждаться

Александр КАНИЩЕВ: Без бразильцев «Зенит» напоминал бы сборную России. Таким, как Клаудиньо, можно только наслаждаться

Футбол. Эксклюзивное интервью Сборная России отложила приобретение путевки в Катар до марта, а «Зенит» возвращается к клубным реалиям.

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