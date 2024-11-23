НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

В преддверии Дня матери три многодетные мамы из Ивановской области удостоены региональной награды

За заслуги в воспитании детей, гармоничном развитии их личности, развитии лучших семейных традиций почетного диплома многодетной матери Ивановской области удостоены Татьяна Добычина из Шуйского района, Альбина Лакомкина из Приволжского района и Ольга Панина из областного центра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх