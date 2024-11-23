В преддверии Дня матери три многодетные мамы из Ивановской области удостоены региональной награды

За заслуги в воспитании детей, гармоничном развитии их личности, развитии лучших семейных традиций почетного диплома многодетной матери Ивановской области удостоены Татьяна Добычина из Шуйского района, Альбина Лакомкина из Приволжского района и Ольга Панина из областного центра.