Илон Маск заявил, что хочет отправить на Марс миллион человек

ВАШИНГТОН, 8 апреля, ФедералПресс. Для колонизации Марса потребуется не менее двух десятков лет, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск во время выступления на базе SpaceX, запись опубликована на странице компании в соцсети X.
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