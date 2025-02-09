Ничья «Реала» и «Атлетико», Щербакова на афише шоу Плющенко «Золушка», вылет «Челси» из Кубка Англии, рекорд Кучерова, титул дю Плесси, Матч звезд КХЛ и другие новости

Россию не пустили на ЧМ по хоккею, СКА разгромлен «Ак Барсом», 878-й гол Овечкина, потасовка «Краснодара» и «Динамо», сухой матч Сафонова, «Милан» арендовал Феликса, Роналду 40 лет и другие новости