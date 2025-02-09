Ничья «Реала» и «Атлетико», Щербакова на афише шоу Плющенко «Золушка», вылет «Челси» из Кубка Англии, рекорд Кучерова, титул дю Плесси, Матч звезд КХЛ и другие новости

1. «Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в мадридском дерби: в первом тайме Хулиан Альварес реализовал пенальти за фол Орельена Тчуамени, а Килиан Мбаппе сравнял счет после перерыва.
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