Кровавое убийство двух женщин на северо-востоке Москвы: что известно

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошло жестокое убийство двух женщин. Предварительно, мужчина расправился девушкой и ее матерью, которые, судя по имеющимся данным, состояли с ним в родстве, а после попытался скрыться.
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