Да что вы знаете о выгорании?! В Хьюстоне (США) арестована оператор Службы Спасения 911, которая более 800 раз бросала трубку из-за того, что ей не хотелось «болтать по телефону».
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Да что вы знаете о выгорании?! В Хьюстоне (США) арестована оператор Службы Спасения 911, которая более 800 раз бросала трубку из-за того, что ей не хотелось «болтать по телефону».
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