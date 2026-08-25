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Царьград

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Московский театр мюзикла готовит премьеру "Плаксы" 10 сентября

Московский театр мюзикла готовит премьеру "Плаксы" 10 сентября

10 сентября в Московском театре мюзикла пройдет премьера "Плаксы". В постановке благодаря участию известных и молодых артистов будут переосмыслены темы подростков, их взаимоотношений, первой любви и силы музыки.

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