Московский театр мюзикла готовит премьеру "Плаксы" 10 сентября

10 сентября в Московском театре мюзикла пройдет премьера "Плаксы". В постановке благодаря участию известных и молодых артистов будут переосмыслены темы подростков, их взаимоотношений, первой любви и силы музыки.
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