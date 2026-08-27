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Мировой рекорд: более 63 процентов расходной части бюджета Украины идёт на войну

Мировой рекорд: более 63 процентов расходной части бюджета Украины идёт на войну

Киев продолжает наращивать военный бюджет, установив мировой рекорд по доле расходов на оборону. За семь месяцев 2026 года Украина потратила на военные нужды 1,63 трлн гривен (более 40 млрд долларов) - почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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