Киев продолжает наращивать военный бюджет, установив мировой рекорд по доле расходов на оборону. За семь месяцев 2026 года Украина потратила на военные нужды 1,63 трлн гривен (более 40 млрд долларов) - почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.