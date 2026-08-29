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Пронзил живот на съёмках, пережил сына и нашёл счастье в автобусе: драма и поздняя любовь 75-летнего Владимира Литвинова

Пронзил живот на съёмках, пережил сына и нашёл счастье в автобусе: драма и поздняя любовь 75-летнего Владимира Литвинова

Зрители привыкли видеть Владимира Литвинова в образах сильных, несгибаемых людей — офицеров, генералов или суровых авторитетов с выправкой и пронзительным взглядом.

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