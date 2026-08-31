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Владимирские новости

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Прокуратура помогла подключить участок владимирца к электросетям

Прокуратура помогла подключить участок владимирца к электросетям

После вмешательства прокуратуры филиал «Владимирэнерго» подключил к электросетям земельный участок заявителя, который находился в зоне спецоперации.

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