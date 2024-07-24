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Славянская доктрина

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Почему в кнессете так боятся Палестины, но... не палестинцев

Почему в кнессете так боятся Палестины, но... не палестинцев

Почему в кнессете так боятся Палестины, но. не палестинцев Палестина.net На днях кнессет – израильский парламент, заседающий, вопреки всем нормам международного права, не в Тель-Авиве, а в оккупированном Иерусалиме, проголосовал за резолюцию, отвергающую создание палестинского арабского государства.

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