Почему в кнессете так боятся Палестины, но. не палестинцев Палестина.net На днях кнессет – израильский парламент, заседающий, вопреки всем нормам международного права, не в Тель-Авиве, а в оккупированном Иерусалиме, проголосовал за резолюцию, отвергающую создание палестинского арабского государства.