OpenAI представила GPT-6 Astra – новый этап в развитии общего искусственного интеллекта

Брокман отметил, что уровень общего искусственного интеллекта (AGI) уже достигнут, а разработка GPT-6 Astra станет ключевым прорывом, ознаменовавшим появление AGI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Икона Андрея Рубл...
- ДВ Володин предложил...
- T Турция поставила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым