В Совфеде назвали варианты ответа на атаку на штаб Черноморского флота

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на атаку штаба Черноморского флота в Севастополе с помощью самодельного украинского беспилотника с маломощным взрывным устройством.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на атаку штаба Черноморского флота в Севастополе с помощью самодельного украинского беспилотника с маломощным взрывным устройством.
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