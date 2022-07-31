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В Совфеде назвали варианты ответа на атаку на штаб Черноморского флота

В Совфеде назвали варианты ответа на атаку на штаб Черноморского флота

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на атаку штаба Черноморского флота в Севастополе с помощью самодельного украинского беспилотника с маломощным взрывным устройством.

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