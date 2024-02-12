Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Чемоданы собраны. Зеленский готовится к побегу. В стране 404 начинается Майдан

Чемоданы собраны. Зеленский готовится к побегу. В стране 404 начинается Майдан

  Увольнение Главкома ВСУ Валерия Залужного привело к неожиданным и серьезным последствиям. Президенту Владимиру Зеленскому пришлось столкнуться с самым настоящим "бабьим бунтом", вспыхнувшем на фоне отставки Залужного и повальной мобилизации.

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Комментарии
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Валерий Авгур
Пока печеньки муландинские не подвезли и кастрюльки не надели это не майдан
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17 час.
Алексей Горшков
Ни Зеленский, ни тем более Сырский там погоды не делают - решают всё США !!! По-моему план американцев в ПОКА подконтрольной им,но ВСЁ БОЛЕЕ НИКОМУ НЕ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ, 404-й иной - &quot;ТАКТИКА ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ&quot;, по другому говоря, как в &quot;Бесприданнице&quot; Островского: &quot;Так не доставайся же ты никому&quot;! Меня на эту мысль подтолкнуло наверняка согласованное с США назначение Гловой ВСУ этнического русского Сырского! Для нас Сырский - само собой предатель! А я задумался: для этнических украинцев, ТЕМ БОЛЕЕ для нациков - он же НЕ может НЕ быть &quot;скрытым москалём&quot; - тем более у него репутация &quot;мясника&quot;, губителя личного состава &quot;щирых щеневмерлов&quot; из ВСУ, назначенного на место популярного в войсках этнического украинца Залужного ... Короче: &quot;Зрада зрадная&quot;! По-моему это ДАЛЬНИЙ расчёт американцев - типа: &quot;Сгорел сарай - гори и хата!&quot; - Зеленский, как и его ставленник Сырский, окончательно взорвут изнутри ВСУ, да и всю &quot;Незалежную&quot; - и начнётся &quot;война всех против всех&quot;, натуральная МАХНОВЩИНА - с которой,как ни крути, России расхлёбываться придётся! А что - и нам поднасрали, и оружия Украине поставлять не надо, и &quot;лицо сохранят&quot;, выходя из конфликта!
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15 час.
Маша Иванова
Шефира-кинет его и не задумается,там есть только один бог-МАМОНА.
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