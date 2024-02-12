Чемоданы собраны. Зеленский готовится к побегу. В стране 404 начинается Майдан

Алексей Горшков

Ни Зеленский, ни тем более Сырский там погоды не делают - решают всё США !!! По-моему план американцев в ПОКА подконтрольной им,но ВСЁ БОЛЕЕ НИКОМУ НЕ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ, 404-й иной - "ТАКТИКА ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ", по другому говоря, как в "Бесприданнице" Островского: "Так не доставайся же ты никому"! Меня на эту мысль подтолкнуло наверняка согласованное с США назначение Гловой ВСУ этнического русского Сырского! Для нас Сырский - само собой предатель! А я задумался: для этнических украинцев, ТЕМ БОЛЕЕ для нациков - он же НЕ может НЕ быть "скрытым москалём" - тем более у него репутация "мясника", губителя личного состава "щирых щеневмерлов" из ВСУ, назначенного на место популярного в войсках этнического украинца Залужного ... Короче: "Зрада зрадная"! По-моему это ДАЛЬНИЙ расчёт американцев - типа: "Сгорел сарай - гори и хата!" - Зеленский, как и его ставленник Сырский, окончательно взорвут изнутри ВСУ, да и всю "Незалежную" - и начнётся "война всех против всех", натуральная МАХНОВЩИНА - с которой,как ни крути, России расхлёбываться придётся! А что - и нам поднасрали, и оружия Украине поставлять не надо, и "лицо сохранят", выходя из конфликта!