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Царьград

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Лавров заявил о потере Украиной статуса легитимного субъекта

Лавров заявил о потере Украиной статуса легитимного субъекта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина потеряла статус легитимного субъекта международных отношений.

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Bogdan Stupin

"Украина потеряла статус легитимного субъекта международных отношений..." Можно подумать, что Украина когда-либо имела его,этот статус... Ну,разве что, в представлении той части населения СССР (а затем и РФ), чьи знания о "государственности" Украины укладывались в 2-3 строки...