Лавров заявил о потере Украиной статуса легитимного субъекта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина потеряла статус легитимного субъекта международных отношений.
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