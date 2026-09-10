Пожар в бане на Бору унес жизнь 78-летнего мужчины

В ночь на 10 сентября в селе Городищи, расположенном на Бору, загорелась баня. Пламя распространилось на 35 квадратных метров.
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