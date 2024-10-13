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Царьград

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Военный инструктор «Бетон»: ВСУ предпочитает пулемет Калашникова оружию НАТО

Военный инструктор «Бетон»: ВСУ предпочитает пулемет Калашникова оружию НАТО

Отечественное оружие отличается простотой и практичностью.Военнослужащий из России с позывным «Бетон» рассказал о том, какому оружию отдают предпочтение бойцы ВСУ.

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