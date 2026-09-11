Broken Britain billboard returns to ask how Britain can fix itself

The viral Broken Britain billboard has returned with a sequel in Whitechapel that turns its original diagnosis of national division into a question about what comes next.
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