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Broken Britain billboard returns to ask how Britain can fix itself

The viral Broken Britain billboard has returned with a sequel in Whitechapel that turns its original diagnosis of national division into a question about what comes next.

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