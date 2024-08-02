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Раскрыт единственный способ предотвратить климатический кризис

Раскрыт единственный способ предотвратить климатический кризис

Исследователи Международного института прикладного системного анализа (IIASA) и Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK) раскрыли, что скорейшее охлаждение климата является единственным способом предотвратить необратимые изменения климатической системы Земли.

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