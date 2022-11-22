Госдеп США: Вашингтон следит за новостями о расстреле российских военнопленных в Донбассе

Посол США по особым поручениям Бет Ван Шаак, курирующая в Госдепартаменте США вопросы пресечения и расследования военных преступлений, заявила на брифинге, что Вашингтон следит за сообщениями о массовом убийстве российских военнопленных в Донбассе.