Ушаков: ОАЭ подтвердили готовность принять переговоры по Украине

Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мохаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердил президенту РФ Владимиру Путину готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по Украине.
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