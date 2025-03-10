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Путин поручил помощь семьям пропавших участников СВО через фонд "Защитники"

Путин поручил помощь семьям пропавших участников СВО через фонд "Защитники"

Президент Владимир Путин расширил поддержку фонда «Защитники Отечества» на семьи пропавших участников Специальной военной операции.

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