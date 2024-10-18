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Родные пропавших солдат ВСУ вышли на Майдан с плакатами

Родные пропавших солдат ВСУ вышли на Майдан с плакатами

251 прочтение 2 дня назад В соцсетях появились кадры, на которых видно, что собравшиеся на центральной площади держат украинские флаги и плакаты с призывами к властям.

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