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Новая школа открылась в Салехарде впервые за 11 лет

Новая школа открылась в Салехарде впервые за 11 лет

Это самая современная школа в регионе. В ближайшие пару лет в Салехарде еще 3 школьных новоселья!!. А пока - виртуальная экскурсия по школе от самих школьников Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.

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