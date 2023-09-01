Новая школа открылась в Салехарде впервые за 11 лет

Это самая современная школа в регионе. В ближайшие пару лет в Салехарде еще 3 школьных новоселья!!. А пока - виртуальная экскурсия по школе от самих школьников Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.