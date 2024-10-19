Федотов о Гру в «Тракторе»: «Скептики или замолчали, или говорят что-то невнятное. Путь еще выше с Заварухиным мало просматривался в голове Волкова»

– С какой стороны нужно смотреть на уход из клуба Алексея Заварухина? С одной стороны, немного опрометчиво убирать тренера, который выиграл бронзовые медали в момент, когда «Трактор» не был фаворитом, с другой – у руководства ведь было чёткое понимание, куда они двигаются.
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