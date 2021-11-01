Артиллеристы ВВО в Забайкалье получили на вооружение новый автоматический звукометрический комплекс

Он предназначен для определения местоположения ствольной артиллерии и минометов условного противника по звуку выстрелов и обслуживания стрельбы своей артиллерии по звуку разрывов снарядов.
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