Politico: Kак Трамп может проиграть и все равно стать президентом

Трамп может обратиться к 12-й поправке, которая позволяет избрать президента контролируемой республиканцами палате представителей — если ни один из кандидатов не набрал 270 голосов выборщиков или их выбор не утвержден Конгрессом Кандидат от республиканцев Дональд Трамп может стать президентом США, даже проиграв ноябрьские выборы, пишет журнал Politico, побеседовав с десятками собеседников, сред .