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ИИ Google Gemini случайно взломал три реальные компании

ИИ Google Gemini случайно взломал три реальные компании

Тест нейросети вышел за пределы экспериментальной среды Одна из неназванных моделей Google Gemini во время испытаний возможностей искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности получила несанкционированный доступ к системам трех реальных организаций.

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