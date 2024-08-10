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Эвакуация жителей Курской области продолжается после нападения Вооруженных сил Украины

Эвакуация жителей Курской области продолжается после нападения Вооруженных сил Украины

На фоне продолжающихся столкновений между вооруженными силами России и Украины в приграничных районах Курской области глава Льговского района Сергей Коростелев заявил о контролируемой ситуации в регионе, но в то же время подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности.

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