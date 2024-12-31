Индексация пенсий в 2025 году коснется 9 млн работающих пенсионеров

Индексация пенсий работающих пенсионеров коснется порядка 9 млн человек в 2025 году. Об этом во вторник, 31 декабря, рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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