Роскачество объяснило, как подбирать сорт риса под блюдо

Неправильный сорт может испортить блюдо и привести к лишним тратам Выбор риса для разных блюд зависит от его вида, размера зерен и способа обработки, сообщили RT в пресс-службе Роскачества.
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