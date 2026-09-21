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Роскачество объяснило, как подбирать сорт риса под блюдо

Роскачество объяснило, как подбирать сорт риса под блюдо

Неправильный сорт может испортить блюдо и привести к лишним тратам Выбор риса для разных блюд зависит от его вида, размера зерен и способа обработки, сообщили RT в пресс-службе Роскачества.

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