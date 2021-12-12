Лавров обсудил с главой МИД ЮАР помощь республике в борьбе с COVID-19

Телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД ЮАР Наледи Пандор по вопросу доставки грузов для оказания Москвой помощи республике в борьбе с распространением коронавируса состоялся в воскресенье, 12 декабря.