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Лавров обсудил с главой МИД ЮАР помощь республике в борьбе с COVID-19

Лавров обсудил с главой МИД ЮАР помощь республике в борьбе с COVID-19

Телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД ЮАР Наледи Пандор по вопросу доставки грузов для оказания Москвой помощи республике в борьбе с распространением коронавируса состоялся в воскресенье, 12 декабря.

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