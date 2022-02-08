Студенты из Ярославского выступили в «Открытом эфире»

Студенты 3-го курса Национального исследовательского Московского государственного строительного университета на Ярославском шоссе Михаил Ведяков и Кирилл Фоломейкин приняли участие в прямом эфире ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».
Студенты 3-го курса Национального исследовательского Московского государственного строительного университета на Ярославском шоссе Михаил Ведяков и Кирилл Фоломейкин приняли участие в прямом эфире ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».
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