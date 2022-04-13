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В Томской области в рамках акции «Дети России – 2022» сотрудники полиции и общественники провели для студентов познавательную лекцию

В рамках проводимой профилактической акции «Дети России – 2022» сотрудники полиции УМВД России по ЗАТО г.

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