В Томской области в рамках акции «Дети России – 2022» сотрудники полиции и общественники провели для студентов познавательную лекцию

В рамках проводимой профилактической акции «Дети России – 2022» сотрудники полиции УМВД России по ЗАТО г.
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