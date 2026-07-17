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Царьград

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Заридзе предсказал рост числа раковых заболеваний в России к 2050

Заридзе предсказал рост числа раковых заболеваний в России к 2050

К 2050 году количество случаев рака в России может увеличиться на 300-350 тысяч. Руководитель отдела клинической эпидемиологии Давид Заридзе указал на ежегодный прирост заболеваемости на 7 тысяч среди мужчин и женщин.

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