Лавров: элиты стран Европы хотят «камнем висеть» на руках Зеленского

Спецпосланник лидера Соединенных Штатов Стивен Уиткофф существенно переоценивает элиты стран Европы, которые хотят «камнем висеть» на руках украинского президента Владимира Зеленского, чтобы не позволить ему дать слабину.
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