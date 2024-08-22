Несмотря на непрекращающиеся попытки запугивания и шантажа крымчан, предпринимаемые националистической киевской хунтой, политическая система и гражданское общество демонстрируют высокие критерии устойчивости и консолидации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии