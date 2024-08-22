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Крымская газета

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В Крыму зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей

В Крыму зарегистрировано около 1,5 миллиона избирателей

Несмотря на непрекращающиеся попытки запугивания и шантажа крымчан, предпринимаемые националистической киевской хунтой, политическая система и гражданское общество демонстрируют высокие критерии устойчивости и консолидации.

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