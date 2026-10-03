Китай создаст карту Марса масштабом 1:5 000 000

Если «Тяньвэнь-3» стартует по графику в 2028 году и вернёт образцы к 2031-му, то Китай обгонит NASA в ключевой гонке Красной планеты Китай готовит новое поколение геологических карт Марса к запуску миссии «Тяньвэнь-3», которая в случае успеха сделает страну первой, доставившей на Землю образцы марсианского грунта.