Франция становится полноценным участником конфликта на Украине. Будет ли Москва бомбить Париж

Мария Захарова, Эммануэль МакронСегодня 1,2K прочитали Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отправке военных инструкторов Пятой республики на Украину и передаче Киеву истребителей четвертого поколения Mirage.
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